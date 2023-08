Śmigłowce jednak wleciały. Gen. Polko: Znów się z nas śmieją

Zlekceważone zagrożenie?

- To rzeczywiście dziwna sytuacja. Trudno mieć tu pretensję do ministra, to jest tak naprawdę rola dowódcy operacyjnego, który nie powiadomił ministra. Ja już dawno bym go zdymisjonował za tę rakietę pod Bydgoszczą - stwierdził w rozmowie z WP gen. Roman Polko, były dowódca GROM. - Nie potrafi zorganizować systemu, a odpowiada za obronę przestrzeni powietrznej. Przecież minister nie jest fachowcem od obrony powietrznej, on jest od polityki. Od rzemiosła jest żołnierz, dowódca który to wszystko organizuje - dodał.