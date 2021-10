Śmierć po interwencji. "Policja nie jest już skłonna do oczyszczenia się"

Do dziś nasilił się jeszcze jeden problem. Podczas epidemii COVID-19 policyjny kurs podstawowy skrócono ze 144 do 64 dni. To najkrótszy okres szkolenia ze znanych mi systemów w europejskich krajach. Po takim kursie policjant musi poradzić sobie w różnych sytuacjach. Jak sobie radzi, to znamy z zamieszczanych w internecie relacji.