Śmierć po galarecie. "Nie kupuje się niesprawdzonego"

- Jest tutaj mniej chemii, pomimo, że wszędzie jest chemia. Myślę, że tutaj jedzenie jest zdrowsze, wiadomo nie kupuje się niesprawdzonego. Jak jest niesprawdzone to nie kupujemy - mówiła nam mieszkanka Warszawy, robiąca na co dzień zakupy na jednym z lokalnych targowisk. Dramat z 17 lutego odbił się szerokim echem w całym kraju. Po zjedzeniu galarety wieprzowej zakupionej na targu w Nowej Dębie (woj. podkarpackie) zmarł 54-letni mężczyzna, a dwie inne kobiety w wieku 67 i 72 lat doznały ostrego zatrucia pokarmowego. Reporter WP Marek Gorczak wybrał się na jedno z targowisk w Warszawie, by zapytać klientów, dlaczego wolą takie miejsca od klasycznych sklepów. - Często korzystam, bo jest taniej. - Niektórzy mają prosto od rolnika, co jest po prostu zdrowsze. - Przychodzę tutaj po świeże warzywa i mięso. - Tutaj zapatruje się po mięso. Kupuję tutaj wędliny - deklarowali nasi rozmówcy. Wśród osób robiących zakupy na targach istnieje przekonanie, że tego typu miejsca skrywają zdecydowanie lepsze produkty niż te, które oferują sieci handlowe. Klienci deklarowali przed kamerą WP, że cenią sobie produkty bezpośrednio od rolników czy rzeźników i jak zaznaczają, kupują zazwyczaj towar od sprawdzonych im dostawców. Małżeństwo sprzedające produkty na targu w Nowym Dębie usłyszało już zarzuty. Po przesłuchaniu, Wiesław S. i Regina S. zostali zwolnieni do domu. Mają dozór policji (obowiązek stawiania się w najbliższej jednostce policji 4 razy w tygodniu) i zakaz produkcji wyrobów mięsnych z jednoczesnym zakazem ich sprzedaży. Prokuratura czeka na wyniki sekcji zwłok 54-latka, wyśle też mięso do laboratorium weterynaryjnego w Puławach.