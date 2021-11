Śmierć pacjentki z Pszczyny. "Spodziewam się pokazowego procesu lekarzy"

- W sprawie śmierci 30-letniej Izabeli, zmarłej w Pszczynie pacjentki, prokuratura na pewno oskarży lekarzy o popełnienie błędu. Będzie pokazowy proces. Zrobią to, aby nie było argumentów do krytyki drakońskich przepisów antyaborcyjnych - przewiduje w rozmowie z WP ginekolog z ponad 20-letnim doświadczeniem. Współpracuje on z organizacją Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny i pomaga pacjentkom, które znalazły się w sytuacji podobnej do tej co Izabela z Pszczyny.