Tragiczna śmierć 30-latki. Szykują się protesty

Mecenas Budzowska w swoim wpisie nawiązała do sprawy wyroku TK ws. aborcji, co tłumaczyła później w rozmowie z mediami. - Trudno powiedzieć, na ile wyrok Trybunału wywarł bezpośredni skutek na podejście lekarzy do leczenia kobiet w ciąży w przypadku zagrożenia życia i zdrowia matki, ale ta sprawa, ten przypadek, pokazuje, że jednak zadziałał tak zwany efekt mrożący - podkreśliła radczyni prawna i pełnomocnik rodziny zmarłej 30-latki.