Śmierć Igora Stachowiaka. Policjanci stawili się do odbycia kary

Sprawa śmierci Igora Stachowiaka. Byli policjanci stawili się do odbycia kary

Mężczyźni stawili się do odbycia kary w areszcie śledczym we Wrocławiu - podaje wyborcza.pl. Wszyscy zostali przetransportowani do zakładów karnych na terenie kraju. Z uwagi na swoją pracą oraz przez to, za co usłyszeli wyrok, zostali objęci szczególnymi środkami ostrożności. Trafią do specjalnie przygotowanych, monitorowanych przez 24 godz. cel. Byli policjanci nie będą mieli kontaktu z innymi skazanymi.