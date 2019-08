Śmierć Igora Stachowiaka. Rodzina składa apelację

- Według nas sąd powinien orzec, czy policjanci spowodowali śmierć - powiedział ojciec Igora Stachowiaka. Rodzina rażonego paralizatorem 25-latka chce złożyć apelację. Jej zdaniem funkcjonariusze, którzy znęcali się nad mężczyzną, otrzymali zbyt niskie kary.

Mężczyzna potwierdził, że jeszcze dziś zamierza wysłać odpowiedni wniosek od Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Rodzina zmarłego chce zmiany kwalifikacji czynu, do którego doszło na komisariacie we Wrocławiu, na zabójstwo.