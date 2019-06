Ojciec Igora Stachowiaka po ogłoszeniu wyroku: nie tego oczekiwałem, walczymy dalej

Policjanci, którzy doprowadzili do śmierci Igora Stachowiaka zostali skazani na 2 i 2,5 roku więzienia. Ojciec ofiary Maciej Stachowiak nie jest zadowolony z decyzji sądu. Liczy bowiem, że katalog zarzutów wobec byłych funkcjonariuszy zostanie rozszerzony o nieumyślne spowodowanie śmierci.

Maciej Stachowiak podkreśla, że to nie koniec starań o ukaranie winnych śmierci jego syna . - Walczymy dalej, myślę że jest to dopiero pierwszy krok w stronę ukarania winnych. Czekamy na rozwój sytuacji - w prokuraturze w Poznaniu nadal są badane kolejne wątki tej sprawy. Liczę, że padnie zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci - oświadczył.

Ojciec Igora Stachowiaka ma żal do polskiego wymiaru sprawiedliwości, że postępowanie ws. śmierci jego syna nabrało tempa dopiero po medialnych publikacjach na jej temat. - Należy postawić sobie pytanie, dlaczego prokurator Pietrzak nie wyciągnęła wniosków od razu? (...) Rozmawiając z prawnikiem, który mnie reprezentował, twierdził, że nie ma podstaw do zarzutów. Niespełna miesiąc później ukazał się materiał pana Bojanowskiego i był zupełnie inny odbiór - wspominał.

"Wielka trauma"

Stachowiak senior podkreśla, że o tragiczny incydent nie obwinia całej policji, a jedynie "złych ludzi", którzy znajdują się w jej szeregach, podobnie jak w innych instytucjach. Apeluje, by oczyścić ją z takich osób. - Dzięki temu społeczeństwo miałoby do niej większe zaufanie - twierdzi.

Ojciec ofiary oświadczył również, że nie domaga się przeprosin od policjantów. - W tej chwili są one zbyteczne. Cierpi cała moja rodzina, to wielka trauma. To wszystko nadal mnie przeraża i myślę, że to wspomnienie będzie powracało do końca mojego życia - powiedział.