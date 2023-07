Śmierć 3-latka w żłobku. Dramat w Rzeszowie

Ratownicy ocalili dziecko, które zachłysnęło się smoczkiem

Błyskawiczna reakcja ratowników medycznych z Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego (WSPR) w Łodzi uratowała życie 7-miesięcznej dziewczynki, która zachłysnęła się smoczkiem. Przedmiot blokował wejście do tchawicy dziecka, co mogło doprowadzić do jego śmierci.