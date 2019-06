Śmieją się z polityków PiS. Powodem "ciekawe" słowa premiera Mateusza Morawieckiego

"Morawiecki przechodzi kolejne fazy dziwactwa" - napisał na Twitterze Marcin Kierwiński z PO. Odniósł się w ten sposób do porównania PiS do Greków, którego autorem jest premier. Ta opinia to tylko kropla w morzu komentarzy wykpiwających szefa rządu i członków Prawa i Sprawiedliwości.

Mateusz Morawiecki zasłynął porównaniem PiS-u do Greków (East News, Fot: Beata Zawrzel/REPORTER)

- To my jesteśmy spadkobiercami tamtych starożytnych Greków, Greków wolności, greckiej demokracji - te słowa przyniosły Mateuszowi Morawieckiemu niechlubną sławę w internecie. Wypowiedź jest cytowana i komentowana. Opinie nie są jednak wyrazem podziwu dla szefa rządu, a okazją do drwin.

Internauci śmieją się nie tylko z samego premiera, ale też z innych przedstawicieli obozu rządzącego. Wrzucają do sieci ich zdjęcia i podpisują imionami greckich postaci.

Na profilu Twitterowym Andrzej Rysuje zobaczymy Marka Suskiego jako Arystotelesa. Roman Giertych dopytuje, "kto jest Afrodytą?".

Z kolei dla dziennikarza "Gazety Wyborczej" Bartosza Wielińskiego Jacek Sasin i Marek Suski są jak Sokrates z Platonem.

Nie zabrakło też głosów polityków. Z PiS-u jako "spadkobierców Greków" zadrwił Jakub Stefaniak z PSL. "Nowogrodzka, zdjęcie współczesne" - napisał, pokazując fotografię z Grecji.

Na porównanie premiera zareagował też Marcin Kierwiński. "Morawiecki przechodzi kolejne fazy dziwactwa. Tym razem rzekł: 'To my jesteśmy spadkobiercami tamtych starożytnych Greków, Greków wolności, greckiej demokracji'. Tego nie da się komentować na poważnie..." - podkreślił polityk. Swoje trzy grosze dorzucił także Leszek Balcerowicz. "Morawiecki - specjalista od mitologii, nie tylko greckiej" - zaznaczył.

Nawet w PiS porównanie nie przypadło szczególnie do gustu. - Nie będę tłumaczył wypowiedzi mojego kolei - powiedział w programie #Newsroom Ryszard Czarnecki. - Ja bym porównywał PiS do polskich rycerzy. Wolę widzieć ciągłość w polskich dziejach - podkreślił. Słowa premiera ocenił jako "ciekawe". Z określeniem "trafne" się nie zgodził.