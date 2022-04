Śledczy MTK w Ukrainie. Dwa słowa, które wstrząsną światem

"Ukraina to miejsce zbrodni" - powiedział prokurator MTK Karim Ahmad Khan, który na oczach reporterów oglądał miejsca kaźni ludności cywilnej w Buczy. - Jesteśmy tu, ponieważ mamy uzasadnione podstawy, by sądzić, że popełniane są zbrodnie podlegające jurysdykcji MTK. Musimy przebić się przez mgłę wojny, aby dotrzeć do prawdy - stwieerdził Khan.