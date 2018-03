SLD wystawia kandydata na prezydenta Gdańska. Nie chce "pisowskiego" miasta

Andrzej Ceynowa będzie ubiegał się o fotel prezydenta Gdańska z ramienia SLD. W przeszłości polityk był posądzany o współpracę z SB. Teraz twierdzi, że Pawłowi Adamowiczowi skończyły się pomysły na miasto.

Dlaczego zdecydował się wziąć udział wyborach? Jak przyznaje Ceynowa, Pawłowi Adamowiczowi brakuje świeżych pomysłów. Z kolei opozycja robi wszystko, by w Gdańsku wygrał kandydat PiS-u .

Andrzej Ceynowa jest byłym rektorem Uniwersytetu Gdańskiego. W wyborach parlamentarnych w 2001 roku kandydował do Sejmu z listy Unii Wolności. Z kolei w 2014 roku w wyborach samorządowych kandydował do pomorskiego sejmiku województwa z listy SLD – Lewica Razem. Polityk próbował również wygrać wybory parlamentarne w 2015 roku, startując do Senatu z listy Zjednoczonej Lewicy. Wówczas Andrzej Ceynowa zajął trzecie miejsce.