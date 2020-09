Sławomir Nowak w areszcie. Nowe zatrzymania. "CBA wyszło przed szereg"

- Jest różnica między oświadczeniami CBA a postawą prokuratury, która nie wydała na razie w tej sprawie żadnego oświadczenia. Biuro informowało we wtorek o zatrzymaniach trzech osób, prokuratura na razie tego nie skomentowała. Do sprawy będę mógł się odnieść, jeśli zarzuty dla podejrzanych w jakikolwiek są powiązane z moim klientem. Co obecnie prokurator ma na myśli, nie mam pojęcia. Będą w tym tygodniu czynności z byłym ministrem, wtedy będziemy wiedzieć więcej - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską mec. Antoni Kania-Sieniawski.