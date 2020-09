Sławomir Nowak ukrywał cztery miliony zł? "Brutalna manipulacja"

Zatrzymanie Sławomira Nowaka. "CBA u niego nie było"

- To okropna, brutalna manipulacja. Została zorganizowana, by przykryć decyzję sądu, który orzekł, że premier Morawiecki rażąco naruszył prawo. Nie spotkałem się z takim przypadkiem w ciągu mojej 20-letniej kariery – mówi mec. Antoni Kania-Sieniawski.

I dodaje: - Nie wiem, gdzie i u kogo CBA robiło przeszukania. Na pewno nie u mojego klienta. U niego w domu nie było żadnych służb. Sławomir Nowak nie ma też żadnych mieszkań, o których wspomina CBA. Nie mam pojęcia, do kogo należą. Skąd więc informacja, że pieniądze należą do mojego klienta? Pani też może iść do CBA i powiedzieć: mam w szafie milion złotych Sławomira Nowaka. Niestety działania CBA są porażające, nie ma cienia informacji, na jakiej podstawie uznano, że to majątek mojego klienta. Rzekomy luksusowy samochód należy do zupełnie innej osoby.