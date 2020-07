Sławomir Nowak w areszcie. Dwa prysznice tygodniowo i telewizor za zgodą dyrektora

Sławomir Nowak decyzją sądu trafił na trzy miesiące do aresztu. Jego prawnik zapowiedział zażalenie w tej sprawie. Na razie jednak były polityk PO przebywa w areszcie śledczym na warszawskiej Białołęce.

Plan dnia jest tam ściśle określony. O 6:45 jest pobudka i 15 minut na uprzątnięcie celi oraz higienę. O 7:00 odbywa apel poranny. Osadzeni muszą przyjąć postawę stojącą i być kompletnie ubrani. Półtorej godziny później śniadanie. Po południu odbywają się spacery, a od 13:00 do 13:30 jest obiad. Kolacja codziennie o 17:30. O 19:00 półgodzinny apel wieczorny, a od 22:00 cisza nocna.

Raz w tygodniu osadzonym wymieniana jest bielizna osobista i ręczniki, a pościel co dwa tygodnie. Mogą liczyć na dwa prysznice w tygodniu, z zastrzeżeniem, że w czasie kąpieli woda leci przez 5-6 minut. Każdy chętny może skorzystać z usług fryzjera, ale wcześniej musi wystąpić z wnioskiem w tej sprawie.

Osadzeni mogą trzymać w celi określoną liczbę odzieży. Poza bielizną osobistą jeden dres, dwie koszulki sportowe, dwie pary spodenek, jedną parę butów. Do tego jedne kapcie i klapki do używania w łaźni. Do tego po jednej sztuce spodni o spodenek, dwie koszule, dwie koszulki, sweter lub bluza oraz kurtka.