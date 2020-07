Sławomir Nowak spędził noc na dołku. Stanisław Gawłowski o tym, jak to wygląda pobyt za kratami

Sławomir Nowak został zatrzymany w poniedziałek rano. Po południu przewieziono go do Warszawy. Noc spędził w policyjnej izbie zatrzymań, a we wtorek po ósmej rano usłyszał zarzuty dotyczące kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz żądania i przyjmowania łapówek. Były polityk PO miał dzięki temu zyskać 1,3 mln zł. - Prokurator wystąpi z wnioskiem o areszt tymczasowy - mówi Mirosława Chyr, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie.