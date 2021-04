Sławomir Nowak na wolności. Obrona chce ujawnienia materiału dowodowego

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro zapowiedział, że jeśli Sławomir Nowak nie wróci do aresztu, to ujawni materiał dowodowy w jego sprawie. - To byłaby dobra wiadomość dla obrony - powiedziała mecenas Joanna Broniszewska, reprezentująca Nowaka.

Sławomir Nowak na wolności. Obrona chce ujawnienia materiału dowodowego Źródło: PAP , Fot: Tomasz Gzell