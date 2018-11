Sławomir Nitras: wolę zostać w Polsce, ratować ją przed PiS-em

Poseł PO Sławomir Nitras zapewnia, że bardzo chciał być prezydentem Szczecina, ale potrafi przegrywać. Ma jednak nadzieję, że udało się doprowadzić do zerwania koalicji obecnego prezydenta tego miasta z PiS-em. Pytany, czy zamierza kandydować w wyborach do europarlamentu odparł, że woli zostać w Polsce i "ratować ją przed PiS-em".

- Myśmy, jako Platforma, swoje cele w tych wyborach zrealizowali. My wiedzieliśmy, że będzie nam bardzo trudno wygrać z Piotrem Krzystkiem, natomiast naszym celem było wygrać to wyraźnie z PiS-em, naszym celem było doprowadzić do zerwania koalicji Piotra Krzystka z PiS-em i wydaje się, że ten cel uda się zrealizować. Oczywiście,celem było też utrzymanie sejmiku. I ten cel też chyba uda nam się utrzymać - mówił Nitras.