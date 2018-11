Sławomir Neumann komentuje wizytę Andrzeja Dudy na cmentarzu. "To gruba przesada"

Prezydent w towarzystwie Arkadiusza i Iwony Mularczyków odwiedził w czwartek cmentarz w Nowym Sączu. Niektórzy uważają, że to agitacja wyborcza. - Myślę, że nie powinno tak być. Ci, którzy robią kampanię na grobach powinni być eliminowani z polityki - skomentował poseł PO.

Andrzej Duda pojawił się w czwartek z wizytą w Nowym Sączu. Razem z Arkadiuszem i Iwoną Mularczykami odwiedził miejscowy cmentarz. Część komentujących zarzuciła prezydentowi, że bierze udział w kampanii wyborczej, w co nie powinna angażować się głowa państwa. Duda bronił się, że w Małopolsce był prywatnie odwiedzając swoich znajomych.

Do sprawy na antenie Polsat News odniósł się Sławomir Neumann. - Ja rozumiem, że można być w desperacji, ale pójść na cmentarz i robić tam kampanię, to już jest gruba przesada. Myślę, że nie powinno tak być. Nie chodzi się na cmentarz robić kampanii taka zasada. Ci, którzy robią kampanię na grobach powinni być eliminowani z polityki - tłumaczył.

Polityk PO dodał, że prezydent "jeszcze przez jakiś czas będzie nam przynosił wstyd". - Jeżeli Andrzej Duda ma groby w Nowym Sączu i zawsze tam był to ok, ale nie ma tam grobów i poszedł tam tylko dlatego, że kandydatką na prezydenta Nowego Sącza jest żona posła Mularczyka. Chodzili i spacerowali po cmentarzu, ja nie mam słów na to - wyjaśniał.