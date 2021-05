Ustroń. Nowa rola dworca kolejowego. Zamieszkały w nim misie

- To jest dworzec spotkań wszystkich pokoleń. Nie tylko misie są ważne, ale ich historie. Świat, który ożywa tylko kiedy taki misiek jest w ręku dziecka, bo jego fantazja pozwala stworzyć nowy świat, który jest ładniejszy, piękniejszy i lepszy. Nie tylko on zbiera wszystkie troski i myśli dziecka, jakie mu powierza, także sprawia wrażenie, że jest kimś ciepły i dobrym. I taka jest funkcja miśka. Ja zawsze mówię: uczmy kochać dzieci misie, by umiały kochać ludzi – przedstawił swoją filozofię Zielonka.