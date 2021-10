Uderzenie w nielegalny hazard, zatrzymanych dziewięć osób

W sumie zatrzymano i przedstawiono zarzuty już 29 osobom, spośród których 20 trafiło do aresztu. Zatrzymania mają związek ze śledztwem nadzorowanym przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Dotyczy one funkcjonowania dwóch zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się organizowaniem na terenie m.in. Częstochowy, Dąbrowy Górniczej, Zawiercia nielegalnych gier hazardowych na automatach.