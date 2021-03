Tychy. Za 11 mln złotych zmienili familoki w perełki

- Realizacja tej inwestycji to było bardzo duże wyzwanie. By wykonać prace trzeba było czasowo wyprowadzić mieszkańców, znaleźć im lokale zamienne na terenie miasta. Odbyliśmy wiele spotkań z mieszkańcami dzielnicy, z każdym uzgadnialiśmy m.in. terminy wyprowadzek czy tymczasowe miejsca zamieszkania – mówi Hanna Skoczylas zastępca prezydenta Tychów.

Prace rozpoczęto pod koniec 2018 roku. - Ich zakres obejmował wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych, renowację elewacji z cegły, wymianę lub naprawę dachów, wzmocnienia stropów nad piwnicami, renowację klatek schodowych, przebudowę stref wejściowych do budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej – wylicza Agata Goc, dyrektor MZBM w Tychach.

Tychy. Remont zabytkowego osiedla familoków

Niektórzy mieszkańcy wrócili już na Osadę. Pani Anna Handzlik razem z synem, wprowadziła się do jednego z pierwszych wyremontowanych budynków, już w maju 2020 roku.

- Mam astmę i inne problemy zdrowotne więc dla mnie to ogromny plus, że mam ciepło, czysto i nie muszę przychodzić z pracy i dokładać do pieca - mówi Anna Handzlik.