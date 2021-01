Rybnik. Miasto walczy ze smogiem, dzięki dotacji znikną kolejne przestarzałe kotły

Choć w statystykach zanieczyszczenia powietrza Rybnik bardzo często plasuje się w czołówce, trzeba podkreślić, że jest to też miasto, które robi chyba najwięcej, by z tych niechlubnych rankingów zniknąć – przekonuje Tomasz Bednarek , prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. – Przypomnę tylko, że w poprzedniej edycji konkursu to do Rybnika trafiła, największa na Śląsku dotacja ok. 25 mln zł na likwidację niskiej emisji. W tej edycji – 17 mln, to znowu największa dotacja wśród samorządów naszego województwa – podkreśla.