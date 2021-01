Gliwice. Ponad 500 milionów na inwestycje. Budżet miasta zaprezentowany

Jest to możliwe dzięki nadwyżce budżetowej, która pozwoliła, by cięcia wydatków w 2021 r. były jak najmniej dotkliwe. Ich zdaniem dla stabilności budżetu nie ma większego znaczenia deficyt na poziomie 327,8 mln zł, który zostanie pokryty głównie kredytami i wolnymi środkami.

Gliwice. Budżet bez cięć w inwestycjach

Pula zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w budżecie Gliwic na 2021 r. to 546,6 mln zł, co wraz z rezerwami celowymi stanowi ponad 89 proc. wydatków majątkowych. Na realizację projektów unijnych przypada ok. 212,1 mln zł. Inwestycje związane z transportem pochłoną 253,3 mln zł, w tym 157,2 mln zł - zakontraktowana pod koniec ub. roku budowa centrum przesiadkowego na terenie przylegającym od północy do dworca kolejowego.