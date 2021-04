Sosnowiec. Złodziejska szajka złapana, policjantom dopisało szczęście

Przy zatrzymaniu złodziejskiej szajki doszło w ubiegłym tygodniu. Mundurowym dopisało szczęście. - Dwaj policjanci pojawili się w czwartek, 15 kwietnia, przed południem w jednym z bloków dzielnicy Pogoń, wykonując czynności do prowadzonego przez siebie postępowania. Kiedy stali na klatce schodowej szukając numeru mieszkania, w pewnym momencie usłyszeli krzyk i jakieś zamieszanie na wyższym piętrze. Po schodach zbiegł najpierw mężczyzna, a następnie dwie kobiety, które mundurowi, reagując na wołanie dobiegające z góry, zatrzymali – opisuje zdarzenie sosnowiecka komenda.

Szybko wyszło na jaw, że uciekały z mieszkania 82-letniego mężczyzny, z którego właśnie ukradły pieniądze. Z relacji seniora poruszającego się o kulach wynikało, że przyszedł do niego mężczyzna z kobietą, którzy podawali się za pracowników administracji. Kiedy uwaga właściciela została odwrócona, sprawcy splądrowali mu mieszkanie. - Jak się okazało, z jego wnętrza zniknęła gotówka w kwocie dwóch tysięcy złotych. Senior już pod obecność intruzów zorientował się, że osoby w jego mieszkaniu nie są z administracji, a historia o koniecznych formalnościach była jedynie "legendą", pod którą dostały się do wnętrza. To właśnie dlatego zaczął wzywać pomocy – relacjonują policjanci.