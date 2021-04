Śląskie. Powstanie nowy szlak przez Pustynię Błędowską. Ma szansę stać się nową atrakcją turystyczną

Na początku minionego roku nadleśnictwa Siewierz i Olkusz ogłosiły projekt "Wrota do Pustyni Błędowskiej". Jego celem jest stworzenie trasy łączącej się z kilkunastoma istniejącymi dziś szlakami turystycznymi, pieszymi i rowerowymi. Jednym z nich jest ścieżka rowerowa biegnąca wzdłuż rzek Białej Przemszy i Białej, również prowadząca na Pustynię Błędowską i do miejscowości Klucze, o długości 9 km. Po połączeniu z istniejącymi już ścież ścieżkami powstanie sieć licząca 30 km.

Początkowo zakładano, że leśna droga, a zarazem trasa widokowa dla turystyki pieszej, rowerowej czy nordic walkingu, będzie gotowa do jesieni zeszłego roku. Prace spowolniła jednak pandemia COVID-19. Kłopoty nie zatrzymały natomiast projektowania, uzgodnień terenowych i przygotowań do przetargu.

Śląskie. Nowy szlak przez Pustynię Błędowską

Pierwotnie głównym celem projektu było stworzenie w Nadleśnictwie Siewierz drogi do sprawnej obrony lasu przed pożarem. Leśnicy nie mieli bowiem komfortowego dojazdu do jednej z dużych połaci lasu, co mogło skutkować trudnymi do opanowania sytuacjami kryzysowymi. Później uznano, że nowa droga powinna służyć także turystom i miłośnikom aktywnego wypoczynku.