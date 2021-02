Sosnowiec. Będzie nowe oświetlenie. Miasto liczy na spore oszczędności

Sosnowiec. Na terenie miasta trwają prace przy modernizacji oświetlenia ulicznego

Dzięki modernizacji oświetlenia, pobór mocy zostanie zredukowany o ponad 63%, a całkowite zużycie energii zmniejszy się o około 75%. To wpłynie pozytywnie na koszty oświetlenia ponoszone przez miasto. Dzięki mniejszemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną, obniży się także emisja dwutlenku węgla (CO2) o ponad 2,6 tys. ton w skali roku, czyli o ponad 75% - podkreślają urzędnicy.

Prace przy wymianie oświetlenia potrwają do końca 2021 roku i obejmą całe miasto. Nowe słupy wraz z oprawami pojawią się m.in. wzdłuż sosnowieckiego odcinka DK94 (od estakady nad torami PKP do granicy z Dąbrową Górniczą), Braci Mieroszewskich, Rydza Śmigłego, Koszalińskiej wraz z osiedlem, al. Blachnickiego, Wawel, Regulacyjna. Z kolei same oprawy będą wymieniane m.in. na: Mikołajczyka, Wileńskiej, całym osiedlu Naftowa, Wojska Polskiego, Białej Przemszy, większości ulic w Zagórzu, Środuli i Sielcu.