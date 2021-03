Sosnowiec. Schował się za fotelem, myślał, że go nie zauważą

Policjanci otrzymali zgłoszenie, że na jednej z posesji w dzielnicy Pogoń najprawdopodobniej doszło do włamania. Jeden z sąsiadów twierdził, że widział jak do domu, którego właścicielka jest chwilowo nieobecna, wchodził nieznany mu mężczyzna. Policjanci natychmiast udali się na miejsce i w pustym domu zastali włamywacza. - Kiedy weszli do wnętrza odnaleźli go ukrywającego się za fotelem. W domu mundurowi odkryli także wózek dziecięcy wypełniony zrabowanymi, przygotowanymi już do transportu przedmiotami – opisuje sosnowiecka komenda policji.