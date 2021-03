Sosnowiec. Sukces policji, czworo poszukiwanych wpadło w jej ręce

Komenda policji w Sosnowcu poinformowała we wtorek, 9 marca, o zatrzymaniu trzech mężczyzn i kobiety, ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości . 27-letniego mężczyznę, poszukiwanego celem między innymi odbycia kary roku pozbawienia wolności za przestępstwo narkotykowe i roku pozbawienia wolności za propozycję łapówki, kryminalni wytropili na jednej z ulic w dzielnicy Pogoń. Na ich widok próbował uciekać, ale szybko został schwytany. 45-letnią kobietę poszukiwaną listem gończym przez Prokuraturę Rejonową Bielsko-Biała Południe do sprawy niealimentacji policjanci znaleźli w jednym z mieszkań w dzielnicy Milowice. 26-latka, poszukiwanego celem odbycia kary dwóch lat pozbawienia wolności za przestępstwa narkotykowe, zauważyli natomiast, kiedy stał na ulicy w centrum miasta w towarzystwie trzech innych mężczyzn.

Sosnowiec. Poszukiwany sam przyszedł do komisariatu

Ostatni, poszukiwany listem gończym do odbycia kary blisko trzech lat pozbawienia wolności za kradzieże nie wrócił do zakładu karnego po przepustce. Od tej pory ukrywał się przez blisko dwa lata. Jak wytłumaczył policjantom nie mógł już dłużej znieść tej sytuacji, więc postanowił przyjść do Komisariatu Policji I w Sosnowcu i przyznać, że jest poszukiwany.