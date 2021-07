Sosnowiec. Wystawa na 100-lecie zagłębiowskiej geologii

Po II wojnie światowej Stacja Górnośląska wznowiła swoją działalność w Czeladzi. W początkowej działalności kontynuowano prace kartograficzne. Największym jednak osiągnięciem w tym czasie było opracowanie w latach 1945-1947 przez Stanisława Doktorowicza-Hrebnickiego i Tadeusza Bocheńskiego podziału stratygraficznego karbonu, opartego o liczbową nomenklaturę pokładów węgla i wprowadzenie jednolitej numeracji pokładów węgla w górnictwie. Podział ten i numeracja jest stosowany w GZW do dziś. W drugiej połowie lat pięćdziesiątych XX w. Państwowy Instytut Geologiczny uzyskał teren na obszarze Sosnowca i rozpoczęto budowę nowego, w pełni dostosowanego do nowoczesnych wymagań obiektu. Oddany do użytku 60 lat temu gmach pełni swą funkcję do dziś. Kolejne kilkadziesiąt lat pracy oddziału to okres przede wszystkim badań regionalnych oraz prac poszukiwawczych i dokumentacyjnych złóż węgla kamiennego w Górnośląskim i Lubelskim Zagłębiu Węglowym, a także rud metali w rejonie Zawiercia i Myszkowa.