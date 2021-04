Sosnowiec. To wróżenie z kuli – Arkadiusz Chęciński o powrocie dzieci do szkół

- Jeśli liczba zakażeń się ustabilizuje, to w przyszłym tygodniu dzieci wrócą do przedszkoli, a później uczniowie do szkół – ogłosił na antenie RMF Przemysław Czarnek, minister edukacji narodowej.

Sosnowiec. Arkadiusz Chęciński odpowiada na słowa ministra edukacji

Tymczasem gdy rząd rozważał lockdown, sprawdziliśmy jak wygląda sytuacja m.in. w sosnowieckich przedszkolach: mieliśmy pojedyncze przypadki zakażeń, a po kwarantannach wszyscy wracali zdrowi. Sytuacja była opanowana i w żaden sposób nie była kryzysowa. Każda placówka reagowała na bieżąco, a my pomagaliśmy, jeśli było to konieczne – przypomniał prezydent Sosnowca i po raz kolejny zaapelował do rządzących, by wreszcie zaczęli słuchać i współpracować z samorządami. - To w samorządzie najlepiej wiemy, jak wyglądają realia. Dlaczego rząd nie chce decyzji o wprowadzeniu nauczania zdalnego lub hybrydowego przenieść właśnie na nas? Już kilkakrotnie udowadnialiśmy, że wiemy doskonale, co dzieje się na naszym rodzimym podwórku. Sytuacja Sosnowca może być nieporównywalna do miast gdzieś na północy Polski, ale też w naszym województwie. Dlatego to prezydenci, burmistrzowie czy wójtowie, wraz z dyrekcjami placówek i rodzicami, powinni decydować o nauce dzieci, przynajmniej jeśli chodzi o żłobki, przedszkola i nauczanie początkowe. Bez zmian, hybrydowo, a może zdalnie? - ocenił.