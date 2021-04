Niedzielski o lockdownie. "Obostrzenia należy przedłużyć"

Adam Niedzielski był wieczornym gościem Polsat News. Minister zdrowia nawiązał do słów, które niedawno wypowiedział Jarosław Kaczyński. - Wierzę w to, że za kilka miesięcy będzie po zarazie - mówił prezes PiS.

- Będziemy żyli normalnie, oczywiście. Ale jesteśmy już trochę lepiej przygotowani do takich zagrożeń (…). Trzeba sobie zdawać sprawę, że te zagrożenia nie znikną. Będą nam towarzyszyły i raczej musimy myśleć nie "czy", tylko "kiedy" wydarzy się kolejna pandemia. Pod tym względem nie wrócimy do "normalności" i poziomu beztroski, jaki był odnotowywany wcześniej - przekonywał minister zdrowia w "Gościu Wydarzeń".

Adam Niedzielski: obostrzenia należy przedłużyć

- Nawet jeżeli jutrzejszy wynik nie będzie duży, to nie jest przesłanka, by myśleć o tym, że jesteśmy w jakieś lepszej sytuacji. W tej chwili fala zachorowań przetacza się przez szpitale – stwierdził szef resortu zdrowia. Jego zdaniem "z punktu widzenia sytuacji w szpitalach" obostrzenia powinny zostać przedłużone.

"Żadne luzowanie obostrzeń nie powinno być wprowadzone"

- Polityka jaką prowadzimy w zakresie obostrzeń jest taką polityką, że jak tylko pojawia się przestrzeń, to luzujemy. To co zrobiliśmy na przełomie stycznia i lutego było tego odzwierciedleniem. Potem, jak sytuacja się pogorszyła, to wprowadziliśmy decyzje, które obostrzają. Będziemy cały czas się kierowali taką zasadą. Skuteczność tych decyzji jest widoczna w Polsce – kontynuował.