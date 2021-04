Koronawirus. Adam Niedzielski: zagrożeń biologicznych będzie już tylko więcej

Czy rząd rozważa wprowadzenie godziny policyjnej? Postulują to niektórzy eksperci, wśród nich jest m.in. prof. Andrzej Horban, główny doradca Rady Medycznej przy Premierze RP. - Taka decyzja w rządzie nie zapadła. Nie można więc o niej mówić ludziom. I tu trzeba uderzyć się w pierś, bo fundujemy sobie niepotrzebną nerwową sytuację - powiedział minister zdrowia.

Koronawirus. Minister zdrowia: nigdy już nie wrócimy do świata sprzed pandemii

Ministra zapytano również, kiedy spodziewać można się pełnego powrotu do normalności. - Nigdy! Nigdy już nie wrócimy do świata sprzed pandemii. Część z nas już zawsze będzie używała maseczek i będzie trzymała dystans w obawie przed zakażeniem - stwierdził Adam Niedzielski.

Zaznaczył, że w przyszłości może pojawić się kolejna epidemia oraz nowe warianty koronawirusa. - I powiem więcej: my musimy być świadomi i pewni takiego zagrożenia - powiedział szef resortu zdrowia, dodając, że wiele pokoleń już zawsze będzie "żyło w stanie zagrożenia epidemicznego".

- Zagrożeń biologicznych będzie już tylko więcej. Mało tego: będą coraz bardziej niebezpieczne i świat będzie na nie reagował inaczej niż reagował do tej pory. Inspekcje sanitarne będą jednymi z lepiej wyposażonych instytucji we wszystkich krajach. Pora zacząć oswajać się z myślą, że to nie jest ostatnia pandemia w naszym życiu - przekonuje Niedzielski.