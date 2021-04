Luzowanie obostrzeń wstrzymane. Jednak trzy regiony są już poniżej progu wprowadzenia lockdownu

Ostatnie raporty Ministerstwa Zdrowia wskazują na spadek tygodniowej liczby zakażeń. W trzech województwach wartość wskaźnika zakażeń na 100 tys. mieszkańców wynosi mniej niż 45. Chodzi o województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie i lubelskie. Uwzględnił to na opracowanych mapach Piotr Tarnowski, jeden z niezależnych analityków danych o epidemii.

Minister Zdrowia o odwróceniu trendu trzeciej fali

Już w poniedziałek Adam Niedzielski poinformował w mediach społecznościowych, że lockdown przyczynił się do spadku tygodniowej liczby zakażeń.

Od 2 kwietnia dzienne dane o nowych zakażeniach są niższe niż odnotowane tydzień wcześniej. Według ministra Niedzielskiego ma to być kolejny sygnał wskazujący na odwrócenie trendu w trzeciej fali epidemii.

6 kwietnia resort zdrowia poinformował o 8245 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem. To ogromna zmiana w porównaniu do poprzedniego wtorku, kiedy odnotowano 20 870 infekcji. Żadna z prognoz epidemii nie przewidywała takich spadków.

Luzowanie obostrzeń? Lockdown ma być przedłużony

Jak nieoficjalnie ustaliła Wirtualna Polska, prawdopodobnie nie będzie szybkiego luzowania obostrzeń (obowiązują do 9 kwietnia). Jeśli nadal utrzymywałyby się spadki zakażeń koronawirusem, urzędnicy rozważają utrzymanie obecnego lockdownu przez następne 7 dni, czyli do 17 kwietnia.

Zamieszanie wokół szczepienia Szymona Hołowni na COVID-19. Tak się tłumaczy

Rzeczywisty spadek zakażeń czy efekt świąt?

Zdaniem wirusologa prof. Włodzimierza Guta spadek liczby stwierdzonych nowych zakażeń mógł wynikać z "niechęci do psucia sobie świąt myśleniem o chorobie". - Gdyby zaczął się taki trend malejący, byłoby bardzo dobrze, ale obawiam się, że zaczęły się święta i w związku z tym i badań, i osób zgłaszających się będzie mniej. Bo któż by w święta szedł do lekarza - komentował w niedzielę prof. Gut.