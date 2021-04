Sosnowiec. Więcej miejsc dla kierowców. Energetyczne Centrum Kultury zyskało nowe miejsca postojowe

- W grudniu ubiegłego roku zakończyliśmy pierwszy etap prac, oddaliśmy do użytku tzw. parking środkowy. Zdemontowana została istniejąca do tej pory wyeksploatowana i uszkodzona nawierzchnia. W jej miejsce wykonano nową nawierzchnię miejsc postojowych i dróg manewrowych z betonowej kostki brukowej. Z kolei w marcu bieżącego roku zakończył się drugi etap, tym razem wyremontowaliśmy parking przy budynku – powiedział Michał Góral, dyrektor Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury, mieszczący się w Energetycznym Centrum Kultury. W projekcie nie zapomniano o osobach niepełnosprawnych, dla których wyznaczono miejsca. Obecnie trwają prace porządkowe, które zakończą się pod koniec kwietnia. Koszt inwestycji to prawie 580 tys. zł.