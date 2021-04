Koronawirus w Polsce. Padł rekord zajętych respiratorów. Najnowszy raport MZ

Koronawirus w Polsce. Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia

Koronawirus w Polsce. Andrzej Sośnierz oskarża rząd. Jarosław Sellin reaguje

W komunikacie z godziny 10 Ministerstwo Zdrowia przekazało też dane dotyczące sytuacji w szpitalach. Stan na wtorek 13 kwietnia to 34 619 zajętych łóżek covidowych - to o 629 więcej względem danych z poniedziałku. Leczenia pod respiratorem wymaga 3513 osób (+30) - to rekord pod względem użycia tego specjalistycznego sprzętu od początku epidemii COVID-19 w Polsce.

Koronawirus w Polsce. Spada liczba testów z POZ

Jak dodał, patrząc na ostatnie wyniki, Polska odnotowuje 15 proc. spadek liczby zakażeń. - Tydzień po tygodniu mamy spadek liczby osób, które zgłaszają się do POZ po wykonanie testu na obecność koronawirusa. Dziś to 44 tys. za ostatni poniedziałek - tłumaczył.

Jednocześnie rzecznik ministerstwa zdrowia podkreślił, że najgorsza sytuacja jest w województwie śląskim. - Jest trudna sytuacja z łóżkami covidowymi. Jeżeli chodzi o relokację pacjentów to są to około trzy osoby na dobę, lecz konieczne dostawanie jest kolejnych respiratorów - zaznaczył Andrusiewicz.

To, co może cieszyć, jak podkreślił Wojciech Andrusiewicz, to spadek wynikowości testów. - Jeżeli jeszcze dwa tygodnie temu informowałem, że jest ona na poziomie 33-34 proc., co oznacza, że tyle mamy testów pozytywnych, to dziś ten wynik oscyluje w granicach 24 procent - tłumaczył.