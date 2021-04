Będą nowe obostrzenia? Rząd o przyszłości lockdownu w Polsce

Nowe obostrzenia. Adam Niedzielski zdradza szczegóły ws. lockdownu

- Z tych powodów podjęliśmy decyzję, że obostrzenia zostaną przedłużone o okres pond tygodnia. Lockdown będzie obowiązywał do 18 kwietnia. Wtedy będziemy decydowali, co dalej - przekazał Adam Niedzielski. Tym samym potwierdził informacje, do których dotarła wcześniej Wirtualna Polska.

Oznaczałoby to, że nowe obostrzenia, które narzucono 27 marca, potrwałyby nie do najbliższego piątku, a do 18 kwietnia. Za bardziej rygorystycznym przedłużeniem lockdownu miał być minister Adam Niedzielski, który chciał utrzymać nowe obostrzenia do 23 kwietnia.