Sosnowiec. Szansa dla bezdzietnych małżeństw. Program dofinansowania procedury in vitro przedłużony o kolejne cztery lata

Sosnowiec kończy realizować program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2017-2020. Zakłada on dofinansowanie kosztów jednej procedury in vitro rocznie w wysokości 5 tys. zł. Pozostałą część płacą pacjenci. W sumie przewidziano objęcie wsparciem 160 par. Mieszkańcy Sosnowca mogli ubiegać się o takie dofinansowanie trzykrotnie – powiedziała pełnomocniczka prezydenta Sosnowca ds. funduszy zewnętrznych i polityki społecznej Anna Jedynak. - W 2016 r. niestety takie wsparcie na poziomie krajowym zostało zatrzymane, a są pary, które potrzebują pomocy finansowej. Dlatego chcemy kontynuować nasz program od 2021 r., także na cztery lata – dodała.