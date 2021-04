Sosnowiec. Ruszyła loteria dla rozliczających PIT-y. Można wygrać nagrody

We wtorek 6 kwietnia rozpoczęła się piąta edycja akcji "Loteria PIT – rozlicz podatek w Sosnowcu". Do wygrania są rower elektryczny, hulajnogi elektryczne oraz vouchery do sklepu rowerowego.

Śląskie. Do wygrania w loterii PIT w Sosnowcu jest m.in. rower elektryczny. Źródło: Pixabay