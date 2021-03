Sosnowiec. Czas rozpocząć sezon. Miasto przygotowało blisko 300 rowerów i nową stację

- Nowa stacja rowerowa to zwiększenie liczby dostępnych pojazdów, będzie ich blisko 300, w tym rowery standardowe z fotelikiem do przewożenia dzieci, mniejsze rowery dla dzieci, które już potrafią jeździć na dwóch kółkach oraz rowery typu cargo. Mamy też trójkołowce dla osób z niepełnosprawnościami i tandemy – opisuje Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Sosnowiec. Zasady i ceny za korzystnie z roweru

Zasady wypożyczania i korzystania z rowerów nie zmieniły się w stosunku do ubiegłego roku.

Wypożyczenie roweru (po wcześniejszej rejestracji) jest bezpłatne przez pierwsze 30 minut. Od 31 do 60 minut opłata wyniesie 1 zł, druga godzina – 2 zł, trzecia godzina – 3 zł, czwarta i za każda kolejna godzina – 4 zł. Opłaty sumują się. Maksymalna długość wypożyczenia roweru to 12 godzin.

Sosnowiecki Rower Miejski nadal będzie częścią Roweru Metropolitalnego. To znaczy, że wypożyczając rower w Sosnowcu, Tychach czy Chorzowie, można go bez konsekwencji oddać do wypożyczalni w Katowicach, Siemianowicach Śląskich i Zabrzu.