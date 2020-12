Sosnowiec. Mieszkańcy pokochali rowery

Coraz więcej wypożyczeń roweru miejskiego w Sosnowcu

Najczęściej odwiedzana stacja w Sosnowcu to Stawiki, skąd wynajęto rowery ponad 8 tysięcy razy. W tym roku wydłużył się średni czas wynajmu do 35 minut i 30 sekund. - Jest to zauważalny trend we wszystkich miastach, w których funkcjonują rowery miejskie. Wydłużenie czasu jest oznaką, że mieszkańcy w czasach pandemii korzystają z jednośladów jako głównego środka transportu miejskiego, a nie tylko jego uzupełnienia – podsumowują przedstawiciele firmy Nextbike, która jest operatorem sosnowieckiego systemu.