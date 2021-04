Sosnowiec. Miasto pomoże się spisać

1 kwietnia rozpoczął się spis powszechny. Z powodu pandemii odbywa si on online. Nie każdy jednak posiada komputer lub dostępu do internetu. Dla osób, które ich nie mają, w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu uruchomiono specjalne stanowisko. Jest ono czynne w godzinach urzędowania: poniedziałek od 7:30 do 18:000, od wtorku do czwartki od 7:30 do 15:30 i w piątek od 7:30 do 13:00. Wizytę w Urzędzie należy poprzedzić telefonem pod numer 32 296 08 60, w celu ustalenia terminu.