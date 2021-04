Gliwice. Prace wzdłuż al. Przyjaźni. Będzie bardziej kolorowo i zielono

W ubiegłym roku na odcinku alei Przyjaźni od ul. Dworcowej do ul. Zwycięstwa robotnicy wykonali nową nawierzchnię oraz wzmocnili podbudowę ciągu pieszo - rowerowego. Dla wygody rowerzystów i pieszych udostępniony zostanie jeszcze ciąg biegnący wzdłuż kamienicy. Jego modernizacja ruszy tuż po zakończeniu remontu elewacji budynków przy alei Przyjaźni 11 i ul. Zwycięstwa 38 (remont wyłącznie od strony alei Przyjaźni), który przeprowadza wspólnota mieszkaniowa. W całości ścieżka będzie gotowa w drugim kwartale bieżącego roku. Po wybudowaniu ścieżki wzdłuż kamienicy nasadzenia, które obecnie przeprowadza Zarząd Dróg Miejskich zostaną uzupełnione o byliny, m.in miskanty, bodziszki i barwinek.

Gliwice. Aleja Przyjaźni przyjazna dla pieszych i rowerzystów

Przypomnijmy, że ciąg pieszo-rowerowy na alei Przyjaźni jest fragmentem 7,5 km ścieżki rowerowej łączącej centrum Gliwic z Sośnicą. Biegnie ulicami: Berbeckiego, aleją Przyjaźni, ul. Piramowicza, następnie wzdłuż Kłodnicy i przez park Chrobrego, aż do ul. Akademickiej, następnie od ul. Kujawskiej do giełdy w Ligocie Zabrskiej i do Sośnicy. Ścieżka przecina ruchliwe jezdnie na ulicach Dworcowej, Częstochowskiej i Konarskiego.