Sosnowiec. Pijani rodzice. Libację przerwała policja

Sosnowiec. Pijani rodzice "opiekowali się" 5-miesięcznym dzieckiem

Podczas interwencji nie obyło się bez problemów. Pijany 42-latek był coraz bardziej agresywny w stosunku do wszystkich obecnych. W końcu został obezwładniony.

Ostatecznie oboje rodzice trafili do izby wytrzeźwień, a niemowlę do pogotowia opiekuńczego. Teraz to sąd rodziny zdecyduje kto ma sprawować opiekę nad maluchem. O dalszym losie nieodpowiedzialnych rodziców zadecyduje prokurator.