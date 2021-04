Inowrocław. Zatrzymano mężczyznę. Próbował podpalić komendę policji

Do zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek. 28-letni mężczyzna uszkodził drzwi wejściowe Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu, po czym wtargnął do holu i podszedł do okna dyżurnego. Wtedy polał ściany oraz krzesło nieznaną substancją.