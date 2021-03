Sosnowiec. Oferowali ekskluzywną bieliznę, dziesiątki tysięcy pokrzywdzonych

Nadzorująca śledztwo w tej sprawie Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu zwróciła się do oszukanych, by zgłaszali się do najbliższych jednostek policji. Jej komunikat opublikowała Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

Sosnowiec. Apel Prokuratury do oszukanych o zgłaszanie się

Jak podała prokuratura, postępowanie dotyczy oszustw i usiłowania oszustw na szkodę kilkudziesięciu tysięcy osób przy sprzedaży bielizny w latach 2013-2016 r. za pośrednictwem: T2C International LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, Ceron Worldwide Inkasso Ltd. z siedzibą w Szwajcarii, firmy Service2you Ltd. z Gibraltaru, Imperia Corporation (wcześniej Benazzo International) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz spółki Kancelaria Windykacji Sądowej z Warszawy.

Prokuratura apeluje do pokrzywdzonych, by do 30 maja zgłaszali się do najbliższych jednostek policji i składali zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, powołując się na sygnaturę PO I Ds 13.2021 i dołączając dokumentację związaną z przedmiotem postępowania - np. potwierdzenia przelewów czy wezwania do zapłaty.