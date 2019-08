Katowice. Defilada na 15 sierpnia. Policjant skarży się na prowiant: kiełbasa i cztery kromki chleba

15 sierpnia ulicami Katowic przeszła wojskowa defilada. Zabezpieczało ją tysiące policjantów. Jeden z nich zwrócił uwagę na prowiant, który otrzymali na 12 godzin służby.

"Oto cały prowiant dla policjantów, którzy zabezpieczali defiladę wojskową w Katowicach" - można czytamy w wiadomości. Podkreślono, że jest to posiłek przewidziany na 12-13 godzin pracy. Podobne sygnały miały płynąć do "DZ" również od innych funkcjonariuszy.

- Ja też bym chciał, żeby policjanci mieli zakwaterowanie w hotelu i dostali ciepły posiłek, ale nie zawsze jest to możliwe - mówił Dziergas. - Jakby nie dostali nic, to byłoby niepokojące, karygodne. Od razu zadzwonilibyśmy do komendanta wojewódzkiego. Być może to, co dostali nie było wystarczające, ale ktoś pewnie obliczył kaloryczność tego posiłku na 12-13 godzin służby (...) To jest służba, czasem trzeba zacisnąć zęby - dodał.