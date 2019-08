15 sierpnia. Defilada wojskowa 2019 w Katowicach. Trasa defilady i program obchodów Święta Wojska Polskiego

15 sierpnia w Katowicach przejedzie defilada wojskowa. Udział w niej weźmie ponad 2000 żołnierzy. Znamy trasę defilady oraz program obchodów Święta Wojska Polskiego w Katowicach.

15 sierpnia. Defilada 2019 w Katowicach, a nie w Warszawie

Dlaczego obchody Święta Wojska Polskiego przeniesiono z Warszawy do Katowic? Decyzję o tym, że defilada wojskowa odbędzie się w Katowicach, a nie w Warszawie podjął szef MON Mariusz Błaszczak. Jak tłumaczył za pośrednictwem Twittera — Tegoroczna defilada z okazji #ŚwiętoWP odbędzie się w Katowicach, ponieważ to szczególny rok: 100-lecia wybuchu I Powstania Śląskiego. To wielka okazja, aby przypomnieć o ludziach gotowych poświęcić życie, aby ta ziemia była częścią Polski.