Sosnowiec. Dobra wiadomość dla kierowców. Wkrótce pojedziemy ul. Ostrogórską do Mysłowic.

Zamknięcie skrzyżowania planowane jest na 15 grudnia. Od tego dnia wykonawca będzie przygotowywał drogę do ułożenia ostatniej warstwy asfaltu. Prace powinny zakończyć się do 23 grudnia, tak aby popołudniu droga w kierunku Mysłowic wraz ze skrzyżowaniem były otwarte. Tym samym drugi etap przebudowy ul. Ostrogórskiej będzie zakończony zgodnie z planem.

Modernizacja drogi i otoczenia podzielona została na trzy części. Pierwszy został wykonany w ubiegłym roku. Mowa o wartej 5,4 mln zł inwestycji związanej z budową 400-metrowego odcinka drogi: od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do przejazdu kolejowego, wraz z budową nowego ronda i drogą rowerową.

Teraz kończy się wart 8 mln zł II etap w ramach którego przebudową objęty był 500-metrowy odcinek drogi od przejazdu kolejowego, w rejonie ulicy Naftowej, do granicy z Mysłowicami. Droga i otoczenie są wykonywane w takim samym standardzie, jak pierwszy etap. Nie zabraknie doświetlonych przejść dla pieszych oraz drogi rowerowej i nowego oświetlenia. Wybudowana została nowa kanalizacja deszczowa i sanitarna, a także dwie zatoki autobusowe.

Sosnowiec. Wkrótce kolejne prace

To nie koniec zmian na tej ulicy. Jeszcze w tym tygodniu firma Drogomax, która jest odpowiedzialna za trzeci etap przebudowy, czyli odcinek od nowego ronda (ul. Jagiellońska) do ronda Zagłębia Dąbrowskiego rozpocznie prace. W pierwszej fazie nie będzie utrudnień dla kierowców, mogą pojawić się jedynie chwilowe utrudnienia w ruchu - O zachowanie bezpieczeństwa apelujemy do pieszych, ponieważ właśnie na chodnikach skupi uwagę w pierwszy etapie wykonawca – wyjaśnia Rafał Łysy, rzecznik prasowy UM w Sosnowcu.