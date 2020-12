Gliwice. Nowy układ komunikacyjny miasta

To oddanie do użytku fragmentu południowej części obwodnicy Gliwic – między ul. Bojkowską i Pszczyńską. Niespełna 2 km odcinek pozwoli na lepszy dojazd do okolicznych firm i połączy miasto z węzłem w Sośnicy.

Jednojezdniowa obwodnica o charakterze lokalnym i łącznej długości ok. 10,5 km - leżąca wewnątrz obwodnicy tranzytowej - ma być częścią nowego układu komunikacyjnego. Ten fragment południowej części od ul. Bojkowskiej do ul. Pszczyńskiej obejmuje przebudowany 400-metrowy fragment ul. Bojkowskiej, nową drogę (ok. 700 metrów) łączącą ul. Bojkowską z ul. Okrężną i przebudowaną południową część ul. Okrężnej (ok. 500 metrów).